العراق يحجب تطبيق تلغرام لحماية الأمن الوطني ومكافحة المحتوى المخالف

أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات في العراق، حجب تطبيق تلغرام في البلاد، عازية القرار إلى "حماية الأمن الوطني ومكافحة المحتوى المخالف".

وقالت الهيئة في بيان، الإثنين، إن القرار جاء بناءً على توجيه من رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، بسبب عدم التزام الشركة المشغلة للتطبيق بالمتطلبات القانونية والتنظيمية.

وأوضحت الهيئة أن الشركة المشغلة "لم تتخذ الإجراءات اللازمة لمعالجة المحتوى المخالف المنشور عبر المنصة، ولم تمتثل للقوانين العراقية"، مشيرة إلى أنها منحت الشركة مهلة 30 يوماً لتسوية أوضاعها القانونية.

وأضاف البيان أن القرار يهدف إلى الحد من استغلال منصات التواصل الاجتماعي في "نشر خطاب التطرف والتحريض على الفتنة والعنف والكراهية، فضلاً عن توظيفها في ارتكاب الجرائم الإلكترونية وتهديد الأمن الوطني".

وأكدت الهيئة أن الهدف من الحجب هو "إلزام الشركة بمراجعة المحتوى العراقي المنشور عبر التطبيق، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع التجاوزات، والتعاون مع الهيأة وفق الأطر القانونية المعتمدة".

وشددت على أن "امتثال الشركات المشغلة للقوانين العراقية والتزاماتها التنظيمية يُعدّ أساساً لاستمرار تقديم خدماتها داخل البلاد"، مؤكدة أن حماية المجتمع وصون الأمن الوطني تمثلان أولوية.