صواريخ روسية تضرب منطقة أوديسا الأوكرانية

قالت روسيا اليوم الأحد إن صواريخها من طراز كاليبر دمرت مستودعا للذخيرة يحتوي على صواريخ هيمارس أميركية الصنع في منطقة أوديسا جنوب شرق أوكرانيا بينما قالت كييف إن الصواريخ الروسية ضربت مخزنا للحبوب.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن صواريخ كاليبر المنطلقة من البحر دمرت مستودعا كان يضم أيضا أنظمة غربية مضادة للطائرات.

وقال متحدث باسم الإدارة المحلية في أوديسا إن صاروخين جرى اعتراضهما فوق البحر لكن ثلاثة ضربت أهدافا زراعية.

وقال المتحدث سيرهي براتشوك على تيليغرام إن الضربة لم تسفر عن سقوط مصابين. وأشار إلى أن خبراء متفجرات ومحققين يعملون في موقع الضربة في مخزن الحبوب.