وزير خارجية الصين: تايوان ليست جزءا من أميركا بل من الأراضي الصينية

قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي اليوم الأحد إن تايوان ليست جزءا من الولايات المتحدة، بل من الأراضي الصينية، في أحدث انتقاد دبلوماسي للسياسة الأميركية منذ زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي لتايوان.

وأضاف وانغ خلال زيارة إلى بنغلادش أن الولايات المتحدة تنخرط في "السفسطة" بشأن قضية تايوان وأن إجراءات الصين حيال تايوان عادلة وملائمة وقانونية، فضلا عن أنها تهدف إلى حماية سيادة البلاد ووحدة أراضيها، وهذا أمر مقدس.