وزير صيني يلغي لقاءه مع نظيره الياباني

في ظل التوترات بشأن تايوان، ألغى وزير الخارجية الصيني وانغ يي لقاءه المقرر مع نظيره الياباني يوشيماسا هاياشي، وفقاً لما أكدته متحدثة باسم وزارة الخارجية في بكين أمس.

وكان من المقرر أن يلتقي وانغ بهاياشي على هامش اجتماع لدول رابطة جنوب شرق آسيا (الآسيان) في العاصمة الكمبودية بنوم بنه. وأرجعت المتحدثة باسم الخارجية الصينية الإلغاء لغضب الصين من موقف اليابان بشأن التصاعد حول تايوان.