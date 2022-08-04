شرودر: موسكو تريد حلاً تفاوضياً لحرب أوكرانيا

أعرب المستشار الألماني السابق غيرهارد شرودر عقب محادثات في موسكو عن ثقته في أن روسيا تسعى جاهدة إلى «حل تفاوضي» في حربها ضد أوكرانيا. وقال شرودر في مقابلة مع مجلة «شتيرن» ومحطة «آر تي إل» الألمانيتين أمس إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه أخيراً بين الطرفين المتحاربين بشأن صادرات الحبوب من أوكرانيا يعد «نجاحاً أولياً» ربما يمكن «توسيعه ببطء إلى وقف لإطلاق النار».

وذكر شرودر أنه التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو الأسبوع الماضي، وقال: «النبأ السار هو أن الكرملين يريد حلاً تفاوضياً». ويتعرض المستشار السابق لانتقادات منذ فترة طويلة بسبب قربه من بوتين وصناعة النفط والغاز الروسية. ووصف شرودر الحرب مجدداً بأنها «خطأ من قبل الحكومة الروسية»، لكنه دافع في الوقت نفسه عن صِلاته بموسكو.