بريطانيا: نحو 700 مهاجر عبروا القنال الانجليزي في يوم واحد

عبر نحو 700 مهاجر القنال الانجليزي في بريطانيا خلال يوم واحد، فيما تعد أعلى حصيلة يتم تسجيلها هذا العام حتى الآن.

ونقلت وكالة "بي ايه ميديا" البريطانية عن وزارة الدفاع القول إن 696 مهاجرا عبروا القنال على متن 14 قاربا أمس الاثنين.

ويعد هذا أكبر عدد للمهاجرين في يوم واحد العام الجاري، وثاني مرة في 2022 يتخطى فيها عددهم 600.

وكان أكبر عدد للمهاجرين قبل ذلك خلال العام 651 وتم تسجيله في 13 أبريل.

وشوهدت مجموعات كبيرة من المهاجرين، من بينهم أطفال، يتم نقلها إلى رامسجيت قبل مغادرة ميناء كينت على متن حافلات.