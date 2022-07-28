ألمانيا تحدد موعد توريد نظام الدفاع الجوي «إيريس تي» إلى أوكرانيا

المصدر: برلين - د.ب.أ

أعلنت الحكومة الألمانية أنها لا تشك في أن نظام الدفاع الجوي إيريس-تي سيتم توريده إلى أوكرانيا خلال العام الجاري.

وقالت نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية، كريستيانه هوفمان، أمس: «نفترض أن النظام يمكن أن يكون في أوكرانيا بحلول نهاية العام».

وكانت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه لامبرشت أعلنت الثلاثاء أن من الممكن توريد هذا النظام إلى أوكرانيا في الخريف المقبل.

في الوقت نفسه، اعترف متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية بأن المسألة تتعلق مبدئياً بتوريد نظام صاروخي واحد فقط وعزا ذلك إلى القدرات الإنتاجية لقطاع صناعة الأسلحة التي تم تخفيضها في الأعوام الأخيرة بسبب نقص الطلب.

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