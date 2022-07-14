الرئيس الألماني السابق: مستعد لحمل السلاح إذا تعرضت برلين لهجوم

المصدر: برلين - د ب أ

حذر الرئيس الألماني السابق يواخيم جاوك من المسالمة الخاطئة، وصرح بأنه قد يحمل السلاح بنفسه إذا لزم الأمر، وذلك على خلفية الحرب الروسية على أوكرانيا.

وقال جاوك لبرنامج المقدم الألماني الشهير "ماركوس لانتس" بالقناة الثانية بالتليفزيون الألماني (زد دي إف)، ردا على سؤال عما إذا كان من الممكن أن يحمل جاوك بصفته قسا سابقا السلاح: "أتمني ألا اضطر لذلك، ولكنني قد أفعلها في هذه الحالة (إذا تعرضت برلين لهجوم)".

ووصف جاوك في تصريحاته، التي تم بثها في وقت متأخر مساء الأربعاء، إتباع النهج المسالم في الحياة الشخصية بأنه أمر "مشرّف"، ولكنه بشكل عام نهج "لا يؤدي إلى الخير، وقد يعزز هيمنة الأشرار والمجرمين وللاإنسانيين".

وحذر الرئيس الألماني السابق من "الخضوع أمام عديمي الضمير"، وقال: "عديمو الضمير لا يتسآلون إذا كان أمرا صائبا أم لا أن يحمل المرء السلاح لينفذ مطالبه"، موضحا أن هذا ما يفعله أصحاب الضمائر فحسب.

ودعا جاوك إلى التضامن مع أوكرانيا، ووصفها بأنها "ضحية"، وقال إنه بالنظر إلى العواقب الاقتصادية المحتملة للحرب الأوكرانية بالنسبة لألمانيا (فيما يتعلق بإمدادات الغاز) إنه يمكن تحمل الوضع حال الاضطرار لخفض درجات الحرارة بعض الشيء عند التدفئة في الشتاء.



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