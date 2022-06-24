يبدأ اليوم...قرار سعودي حول العمرة لغير الحجاج

المصدر: موقع الامارات اليوم

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية قرارها وقف العمرة لغير الحجاج ابتداء من اليوم الجمعة.

ووفقا لبيان نشرته الوزارة على حسابها في موقع "تويتر"، أكدت اقتصار أداء العمرة على الحجاج فقط، معللة القرار بالتيسير على الحجاج.

البيان الذي عنونته الوزارة بقولها " تسهيلا لضيوف الرحمن وتخفيفا عليهم، وحفاظا على سلامتكم وسلامتهم، ابتداءً من اليوم، سيكون أداء العمرة للحجّاج فقط".

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