40 سم للرجال و34 للنساء.. قياس بسيط قد يكشف مخاطر تهدد القلب

قد لا يقتصر تقييم مخاطر الإصابة بأمراض القلب والاضطرابات الأيضية على قياس الوزن ومحيط الخصر، إذ كشفت دراسة حديثة أن محيط الرقبة قد يوفر مؤشراً إضافياً على احتمالات الإصابة بمقاومة الإنسولين، حتى لدى أشخاص لا يعانون زيادة الوزن، ما يسلط الضوء على أهمية توزيع الدهون في الجسم وعلاقته بالصحة.

ووفقاً لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فإن الدراسة التي عُرضت خلال الجلسات العلمية لجمعية القلب الأميركية في شيكاغو، حللت بيانات 197 بالغاً يتمتعون بصحة جيدة، جرى اختيارهم من أحد المستشفيات في مدينة فيلادلفيا. وقاس الباحثون محيط الرقبة والخصر لدى المشاركين، ثم فحصوا مؤشرات مقاومة الإنسولين، وهي حالة تقل فيها استجابة خلايا الجسم لهذا الهرمون المسؤول عن تنظيم مستويات السكر في الدم.

وأظهرت النتائج ارتباطاً بين زيادة محيط الرقبة وارتفاع احتمالات ظهور علامات مقاومة الإنسولين، وحدد الباحثون عتبتين لفتتا الانتباه؛ إذ ارتبط تجاوز محيط الرقبة 40 سنتيمتراً لدى الرجال و34 سنتيمتراً لدى النساء بزيادة خطر الإصابة بهذه الحالة. واستمر هذا الارتباط حتى بعد احتساب محيط الخصر، ما يشير إلى أن قياس الرقبة قد يقدم معلومات إضافية لا تظهرها القياسات التقليدية وحدها.

وتكتسب هذه النتائج أهميتها من ارتباط مقاومة الإنسولين بالمتلازمة الأيضية، التي تضم مجموعة من عوامل الخطر، من بينها ارتفاع ضغط الدم وسكر الدم واضطراب مستويات الكوليسترول. وترتبط هذه العوامل بزيادة احتمالات الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بما فيها النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

وتشير الدراسة إلى أن الوزن وحده لا يقدم صورة كاملة عن الحالة الصحية، إذ يمكن أن تختلف المخاطر باختلاف أماكن تراكم الدهون في الجسم. ويعتمد الأطباء عادة على مؤشر كتلة الجسم، الذي يُحسب من خلال العلاقة بين الوزن والطول، غير أن هذا المؤشر لا يوضح توزيع الدهون، ولا يكشف بالضرورة عن تراكمها في مناطق ترتبط بمخاطر أيضية.

وقالت الدكتورة سينثيا تشنغ، المعدة الرئيسية للدراسة، إن محيط الرقبة، رغم أنه ليس من القياسات المعتادة في الفحوص الطبية، يمثل وسيلة سريعة ومريحة لتقدير الدهون المتراكمة في الجزء العلوي من الجسم، ويمكن قياسه بسهولة، بما في ذلك من جانب الأفراد أنفسهم.

وأضافت أن عدم الانتباه إلى الدهون المتراكمة حول الرقبة قد يؤدي إلى إغفال بعض المؤشرات المبكرة للمشكلات الأيضية، مشيرة إلى أن إدراج هذا القياس ضمن التقييمات الصحية قد يساعد في التعرف إلى الأشخاص الأكثر عرضة للخطر، وتعزيز فرص التدخل الوقائي المبكر.

ومع ذلك، فإن محيط الرقبة لا يُعد تشخيصاً مستقلاً لمقاومة الإنسولين أو لأمراض القلب، كما أن العتبات التي حددتها الدراسة لا تغني عن الفحوص الطبية وتقييم عوامل الخطر الأخرى. وتظل النتائج مؤشراً أولياً يستدعي مزيداً من الدراسات لتحديد مدى فاعلية هذا القياس في الفحوص الصحية الروتينية.