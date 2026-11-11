توقيف نجل الفنان عاصي الحلاني إثر حادث دهس في بيروت

أوقفت الأجهزة الأمنية اللبنانية الفنان الشاب الوليد الحلاني، نجل الفنان عاصي الحلاني، على خلفية حادث دهس وقع في منطقة عين التينة بالعاصمة بيروت، وأسفر عن إصابة أحد المارة بجروح خطيرة، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق لكشف ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات.

وذكرت وسائل اعلامية محلية، نقلاً عن معلومات متداولة، أن الحادث وقع بالقرب من نفق عين التينة، عندما صدمت سيارة الوليد الحلاني أحد المارة، ما استدعى نقله بصورة عاجلة إلى مستشفى المقاصد لتلقي العلاج.

وأشارت المعلومات إلى اقتياد الحلاني إلى مخفر الطيونة، حيث بدأت الأجهزة الأمنية الاستماع إلى إفادته والتحقيق في ظروف الحادث.

والوليد الحلاني، البالغ من العمر 26 عاماً، هو نجل الفنان عاصي الحلاني وعارضة الأزياء كوليت بولس، وشقيق الفنانة ماريتا الحلاني. وقد نشأ في عائلة فنية، واتجه إلى الغناء متأثراً بالمسيرة الموسيقية لوالده.

وحقق الوليد شهرة لافتة بعد فوزه بالمركز الأول في برنامج «ديو المشاهير» عام 2019، كما قدم مجموعة من الأغنيات، من بينها «قلي بحبك» و«عم يسألوا».