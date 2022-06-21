الرئيس الفرنسي يرفض استقالة رئيسة الوزراء

المصدر: وكالات

رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم، استقالة رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن، "لتتمكن الحكومة من متابعة مهامها والتصرف في هذه الأيام"، على ما أعلنت الرئاسة الفرنسية الثلاثاء.

في أعقاب الانتخابات التشريعية الأحد، فقد ماكرون غالبيته المطلقة في البرلمان.

وفي هذا السياق، سيجري الرئيس "المشاورات السياسية اللازمة (...) من أجل تحديد الحلول البناءة الممكنة لخدمة الفرنسيين"، بحسب الرئاسة، قبل سلسلة لقاءات مع زعماء الأحزاب الثلاثاء والأربعاء في قصر الإليزيه.

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