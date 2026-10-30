مؤسس بينانس: المنصة ربما اخترقت وأموال المستخدمين في أمان

قال مؤسس منصة بينانس، تشانغبينغ زاو، إن المنصة ربما تكون قد تعرضت لاختراق بعد أن أظهرت بيانات تحويل 2.77 مليار دولار من محفظتها إلى عناوين غير معروفة.

وأضاف زاو الذي لم يعد يدير المنصة لكنه لا يزال مساهماً بها أنه تم تجميد بعض عمليات التحويل، حيث قامت شركة "تيثر" بتجميد 1.567 مليار دولار، و"سيركل" مبلغ يقارب 800 مليون دولار، مؤكداً أن أموال المستخدمين في أمان وستقوم الشركة بتغطية أي خسائر.