نيجيريا تعلن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس إيبولا

أعلنت وزارة الصحة في نيجيريا ظهور حالة إصابة بفيروس إيبولا في العاصمة أبوجا، اليوم الثلاثاء، بعد أن أثبتت الفحوص إصابة امرأة وصلت من أوغندا بالفيروس.

وبدأت الأعراض تظهر على المرأة في 7 أكتوبر، وتم نقلها إلى مستشفى خاص في أبوجا في 11 أكتوبر، قبل تشخيص إصابتها بالإيبولا.

وقال وزير الصحة محمد باتي إن السلطات بدأت في تعقب 44 شخصا تم تحديدهم على أنهم كانوا على اتصال بالمريضة.

وأضاف: "إننا نبذل كل ما في وسعنا لاحتواء هذه الحالة من خلال تعقب جميع المخالطين الذين ربما كانت المرأة على اتصال بهم ".

وكانت أوغندا قد أبلغت من قبل عن حالات إصابة بفيروس إيبولا، لكنها أعلنت لاحقاً خلوها من الفيروس.

وتعد نيجيريا أحدث دولة تعلن عن تسجيل حالة إصابة بفيروس إيبولا بعد أن أكدت كينيا المجاورة أول حالة إصابة بها في وقت سابق من الشهر الجاري. وقد سجلت كينيا 9 حالات حتى الآن.

وقال مركز مكافحة الأمراض في نيجيريا قبل أسبوعين إنه يكثف المراقبة بعد اكتشاف فيروس إيبولا في كينيا ويعزز استعداد البلاد لمواجهة تفشي محتمل.

وذكر المركز "ركزت هذه الجهود على الكشف المبكر والعزل والإحالة والتشخيص المختبري والوقاية من العدوى ومكافحتها وتتبع المخالطين والإبلاغ عن المخاطر وحماية العاملين في مجال الرعاية الصحية".

وأدى انتشار فيروس إيبولا خارج الكونغو إلى زيادة المخاوف القائمة منذ فترة طويلة بين السلطات الصحية بشأن الانتقال السريع لفيروس "بونديبوجيو" النادر، الذي أصاب أكثر من 9 آلاف شخص وقتل أكثر من 4300 شخص.