بوتين يأمر بوقف الضربات على كييف 3 أيام قبل اجتماعه مع ويتكوف وكوشنر

‌نقلت ​وكالة إنترفاكس للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله إن الرئيس الروسي ‌فلاديمير بوتين أمر بوقف ‌شن الضربات على ‌كييف ‌لمدة ثلاثة أيام ‌اعتباراً من ​اليوم السبت، ‌بالتزامن مع زيارة ​وفد أميركي إلى موسكو.

كما ⁠قال بيسكوف ⁠لوكالة تاس ⁠للأنباء إن من المقرر أن يجتمع بوتين مع الممثلين ‌الخاصين للولايات المتحدة ​ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر اليوم.

ووصل مبعوثا دونالد ترامب، جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، إلى مطار فنوكوفو في موسكو السبت حاملين بحسب الرئيس الأميركي مقترحاً لإنهاء الحرب في أوكرانيا، وفق ما ذكرت وكالتا الأنباء الروسيتان "تاس" و"ريا نوفوستي".

ومن المقرر أن يتوجها إلى كييف عقب المحادثات في موسكو، في خطوة تُعد الأولى من نوعها منذ بدء جهود الوساطة التي يقومان بها في هذا النزاع.