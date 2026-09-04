نيبال.. إنقاذ 3 أشخاص أحياء بعد 10 أيام من الفيضان المدمر

عثر رجال الإنقاذ على ثلاثة أشخاص أحياء داخل نفق محطة "تريشولي 3A" الكهرومائية في نيبال، بعد 10 أيام من فيضان مدمر، فيما تتواصل عمليات البحث عن ناجين آخرين.

وأعلن النائب النيبالي راما نيوباني، المشارك في عمليات الإنقاذ، إنقاذ سانجاي ساه من النفق، مشيرا إلى ورود معلومات عن وجود أشخاص آخرين بداخله، وبعد دقائق، نشر النائب رسالتين إضافيتين تحدث فيهما عن أشخاص جرى إنقاذهم.

وضرب فيضان قوي شمال نيبال في 26 أغسطس، بعدما تسبب انهيار صخري جليدي في أعالي نهر بوتي كوشي بارتفاع منسوب المياه، ما أدى إلى تدمير منازل وجسور وطرق ومنشآت للطاقة، إضافة إلى نقطة غييرونغ الحدودية مع الصين.