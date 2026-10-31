الداخلية الفرنسية: 15 ألف متظاهر في مختلف أنحاء البلاد

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية تسجيل 15 ألف متظاهر و65 تحركاً احتجاجياً في مختلف أنحاء البلاد ظهر السبت، في حصيلة أولية لا تعكس بالضرورة العدد النهائي للمشاركين مع استمرار التحركات خلال المساء.

وتأتي هذه قبل خمسة أيام من يوم الإضراب والتظاهر الذي دعت إليه النقابات العمالية يوم الخميس 5 نوفمبر، في مؤشر على محاولة توسيع الاحتجاجات وربط المطالب الطلابية والاجتماعية بتحرك نقابي أوسع.