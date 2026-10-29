أوغندا تعلن القبض على شخص بتهمة قتل 38 شخصاً وأكل لحومهم

أعلنت السلطات في أوغندا القبض على رجل تتهمه بقتل 38 شخصاً وأكل لحومهم، خلال الفترة من عام 2010 إلى 2025.

وجاء الإعلان من خلال قائد قوات الدفاع الأوغندية موهوزي كاينيروغابا عبر حسابه على منصة "إكس"، متوعداً بمحاكمته علناً ثم تنفيذ حكم الإعدام بحقه، رغم أن التحقيقات لا تزال جارية.

ونشر كاينيروغابا -وهو نجل رئيس البلاد يوري موسيفيني- صورة للمشتبه فيه وكتب: "يسعدني أن أبلغ مواطنينا بأن قوات الأمن ألقت القبض على الشرير موجوريزي موزيز. أسوأ قاتل متسلسل وآكل للحوم البشر في تاريخ أوغندا".

وأضاف: "قتل (موجوريزي) 38 شخصاً وأكلهم بين عامي 2010 و2025 في مناطق ماساكا وإيباندا وكازو، سنحاكمه علناً، وسننفذ حكم الإعدام بحقه بالتأكيد".