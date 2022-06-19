الرئيس الأوكراني يزور "الرجال الشجعان" على الجبهة الأمامية

المصدر: وكالات

خرج الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من العاصمة كييف في زيارة إلى مدينتي ميكولايف وأوديسا الجنوبيتين.

وزار زيلينسكي، الجبهات الأمامية لقوات بلاده، واصفا المقاتلين بـ"الرجال الشجعان" الذين "يعملون بجهد".

وصدر بيان عن مكتب الرئاسة جاء فيه أن زيلينسكي تفقد المباني المتضررة والتقى الجنود والمسؤولين والعاملين في قطاع الصحة.

وتعد المدينتان ضمن الأهداف الرئيسية للقوات الروسية، في سعيها لتأمين ساحل البحر الأسود.

وكان الهجوم الروسي مركزاً على مدى أسابيع، للسيطرة على منطقة دونباس في شرق أوكرانيا.

والتقى الرئيس الأوكراني العديد من الزعماء الغربيين الذي سافروا إلى العاصمة كييف بشكل شبه منتظم.

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