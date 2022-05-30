زيلينسكي يزور خاركيف.. وروسيا تقصف الإقليم بعد وصوله

المصدر: كييف - د ب أ

قام الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي بأول زيارة رسمية للجبهة في إقليم خاركيف، الأحد، وقد قصفت القوات الروسية الإقليم الشرقي المحاصر بعد فترة وجيزة من الإعلان عن وصوله، حسبما قال مسؤولون.

وأظهرت لقطات نشرت الأحد على القناة الرسمية لزيلينسكي على تطبيق تيلغرام الرئيس الأوكراني وهو يتفقد البنية التحتية المدمرة في خاركيف والمركبات العسكرية المحترقة التي تركها الجيش الروسي، كما أشاد بجنود أوكرانيا على الجبهة.

وقال زيلينسكي: "أشعر بفخر لا نهاية له بالمدافعين عنا.. كل يوم يخاطرون بحياتهم ويقاتلون من أجل حرية أوكرانيا"، وأعرب عن شكره للجنود على خدماتهم ومنحهم ميداليات تقديرا لشجاعتهم.

وبعد نحو 100 يوم من بدء الحرب، كانت هذه أول زيارة معروفة لزيلينسكي لمنطقة خط الجبهة في شرق البلاد، الذي يتعرض لهجمات متزايدة من القوات الروسية، في الوقت الذي يخشى فيه خبراء من تعرض مدن معينة للحصار.

وبعد فترة وجيزة من الإعلان عن الزيارة، تعرض إقليم خاركيف لقصف من القوات الروسية، حسبما قال ايهور تيريخوف عمدة مدينة خاركيف، ثاني أكبر مدينة في البلاد، وأشار إلى أن جزءا من المدينة تعرض للقصف.

وقال حاكم الإقليم أوليه سينيهوبوف لزيلينسكي إنه جرى تدمير أكثر من ألفي منزل في خاركيف والمنطقة المحيطة بها، حيث لا تزال روسيا تسيطر على 31% من الأراضي.

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