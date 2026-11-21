قال ‌نائب ​وزير الطاقة الأوكراني، أرتيم نيكراسوف، أمس، إن محطات طاقة نووية اضطرت إلى تقليص ‌إنتاجها بعد الغارات الروسية ‌التي استهدفت البنية التحتية ‌للطاقة ‌خلال الليلة قبل الماضية ‌وصباح أمس.

وأضاف نيكراسوف أن ​محطات ‌لتوليد ​الطاقة ومحطات لنقل وتوزيع ​الكهرباء تعرضت للقصف، ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي في كييف و10 مناطق أوكرانية.

وأوضح أن المناطق المتضررة شملت: ‌فينيتسا ودنيبروبتروفسك ودونيتسك وزابوريجيا ​وكيروفوهراد وأوديسا وخاركيف وخيرسون وتشيركاسي وتشرنيهيف.

من جهتها، أكدت وزارة الدفاع الروسية أمس، أن قواتها قصفت ‌منشآت صناعية ‌دفاعية وبنية تحتية بقطاعي ‌الطاقة ‌والنقل في مناطق عدة بأوكرانيا ​بما ‌في ​ذلك العاصمة ​كييف.

وقالت الوزارة إن الهجمات استهدفت أيضاً مرافق بنية تحتية بالموانئ في منطقة ‌أوديسا وسفنا تستخدم ​لأغراض عسكرية.

‌وفي سياق متصل، قال قائد سلاح الطائرات المسيرة الأوكراني، ​روبرت بروفدي، أمس، إن بلاده هاجمت 40 منشأة ‌نفطية وأهدافاً تابعة للصناعات ‌الدفاعية الروسية في ‌المجمل خلال الـ50 ‌يوماً ‌الماضية.

وفي منشور على ​تطبيق ‌«تليغرام» ​للمراسلة، أوضح بروفدي، أن ​خمسة أهداف تعرضت للقصف أكثر من مرة، مشيراً إلى أن مصنع دروجوبوش للكيماويات في منطقة سمولينسك ‌الروسية تعرض للقصف في ​10 و20 نوفمبر الجاري.

في غضون ذلك، قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، إن سفارات عدة لدول أوروبية وغير أوروبية تعرضت لأضرار جراء الضربات الجوية الروسية الأخيرة على كييف، من بينها سفارتا النمسا وهولندا.

وأضافت كالاس أن الهجمات وقعت بينما كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يشارك في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ «أبيك» في الصين، لافتة إلى أن الاتحاد الأوروبي سيستدعي ممثل روسيا في بروكسل، رداً على الهجمات.

وأكدت أن الاتحاد الأوروبي سيكثف دعمه لأوكرانيا، ويزيد الضغط على روسيا لإنهاء حربها.