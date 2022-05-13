أمير الكويت يعلن الحداد الرسمي على وفاة الشيخ خليفة لثلاثة أيام

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أعلن صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، الحداد الرسمي في دولة الكويت لمدة 3 أيام، على وفاة رئيس الدولة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه الله.

محمد بن راشد: بقلوب يعتصرها الحزن .. ننعى راعي مسيرتنا ورئيس دولتنا الشيخ خليفة

محمد بن زايد: خليفة ..أخي وعضيدي ومعلمي .. رحمك الله بواسع رحمته

تعطيل العمل في المؤسسات الاتحادية والمحلية و"الخاص" اعتباراً من السبت

حمدان بن محمد: ليس سهلاً أن تنعى قائداً بحجم وطن

"التعاون الخليجي": فقدنا برحيل خليفة بن زايد رائداً عربياً ودولياً

خليفة بن زايد.. 18 عاماً من التمكين

الأزهر ينعى الشيخ خليفة: فقيد للأمة العربية والإسلامية

تنكيس الأعلام في إمارات الدولة حداداً على وفاة رئيس الدولة رحمه الله

مكتوم بن محمد: نسأل الله أن يرفع مقامه ويعلي درجته ويرزقه فسيح جناته

منصور بن محمد: رحم الله والدنا ورئيس دولتنا الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

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