أمير الكويت يعلن الحداد الرسمي على وفاة الشيخ خليفة لثلاثة أيام
أعلن صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، الحداد الرسمي في دولة الكويت لمدة 3 أيام، على وفاة رئيس الدولة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه الله.
محمد بن راشد: بقلوب يعتصرها الحزن .. ننعى راعي مسيرتنا ورئيس دولتنا الشيخ خليفة
محمد بن زايد: خليفة ..أخي وعضيدي ومعلمي .. رحمك الله بواسع رحمته
تعطيل العمل في المؤسسات الاتحادية والمحلية و"الخاص" اعتباراً من السبت
حمدان بن محمد: ليس سهلاً أن تنعى قائداً بحجم وطن
"التعاون الخليجي": فقدنا برحيل خليفة بن زايد رائداً عربياً ودولياً
خليفة بن زايد.. 18 عاماً من التمكين
الأزهر ينعى الشيخ خليفة: فقيد للأمة العربية والإسلامية
تنكيس الأعلام في إمارات الدولة حداداً على وفاة رئيس الدولة رحمه الله
مكتوم بن محمد: نسأل الله أن يرفع مقامه ويعلي درجته ويرزقه فسيح جناته
منصور بن محمد: رحم الله والدنا ورئيس دولتنا الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news