"التعاون الخليجي": فقدنا برحيل خليفة بن زايد رائداً عربياً ودولياً

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أعرب أمين عام مجلس التعاون الخليجي، الدكتور نايف الحجرف، عن خالص التعازي وصادق المواساة للإمارات حكومة وشعباً، في وفاة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه راضياً مرضياً اليوم الجمعة 13 مايو.

وقال الدكتور الحجرف، إن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد انتقل إلى رحمة الله بعد عمر حافل بالبذل والعطاء قضاه في خدمة شعبه ووطنه والأمة العربية والإسلامية، مستذكراً الدور الكبير للفقيد الراحل ومساهماته في دعم وترسيخ مسيرة مجلس التعاون، وقال: "فقدنا برحيله قائداً ورائداً خليجياً وعربياً ودولياً".

وأضاف أن هذا المصاب الجلل أحزن شعوب دول مجلس التعاون والأمتين العربية والإسلامية لما للفقيد الراحل من محبة صادقة وتقدير عظيم ومكانة كبيرة ترسخت في القلوب بفضل من الله، ثم بما قام به من أدوار عظيمة في مسيرة مجلس التعاون وجهود حثيثة ومخلصة لنصرة قضاياها ورفعة شأنها ودعم نهضتها ومسيرتها التنموية.

وأشار الدكتور الحجرف إلى أن المجلس فقد اليوم أحد قادته الذي كانت له إسهاماته الجليلة ومواقفه في دعم مسيرة التعاون بين دوله ليصبح هذا الكيان راسخاً يعبر عن عمق العلاقات الأخوية الوطيدة التي جمعت شعوب دول المجلس عبر التاريخ.

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