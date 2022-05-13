محمد بن راشد : ننعى راعي مسيرتنا .. و رئيس دولتنا الشيخ خليفة بن زايد

المصدر: دبي - وام

ينعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" قائد الوطن وراعي مسيرته صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم الجمعة 13 مايو .

وقال سموه في تغريدة عبر حسابه في موقع "تويتر" : " بقلوب يعتصرها الحزن .. وبنفوس مؤمنة بقضاء الله وقدره .. ننعى راعي مسيرتنا .. و رئيس دولتنا الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان لشعب الإمارات و للشعوب العربية والإسلامية وللعالم .. اللهم إنه حط رحاله عندك .. فأكرم وفادته .. ووسع مدخله .. واجعل مثواه الفردوس الأعلى من الجنة .. آمين .. اللهم إنا نشهدك أن خليفة بن زايد قد أدى أمانته.. وخدم رعيته .. وأحب شعبه.. اللهم إن شعبه قد رضي عنه .. فارض عنه .. وتغمده بواسع رحمتك .. وأسكنه فسيح جناتك .. وألهمنا وألهم شعبه وأهله وأحبابه الصبر والسلوان .. إنا لله وإنا إليه راجعون ".

بقلوب يعتصرها الحزن .. وبنفوس مؤمنة بقضاء الله وقدره .. ننعى راعي مسيرتنا .. ورئيس دولتنا الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان لشعب الإمارات وللشعوب العربية والإسلامية وللعالم .. اللهم إنه حط رحاله عندك .. فأكرم وفادته.. ووسع مدخله .. وإجعل مثواه الفردوس الأعلى من الجنة .. آمين pic.twitter.com/j1bbuHnC1h — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) May 13, 2022

محمد بن زايد: خليفة ..أخي وعضيدي ومعلمي .. رحمك الله بواسع رحمته

تعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام

حمدان بن محمد: ليس سهلاً أن تنعى قائداً بحجم وطن

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news