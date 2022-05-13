تنكيس الأعلام في إمارات الدولة حداداً على وفاة رئيس الدولة رحمه الله

المصدر: موقع الإمارات اليوم

نكست امارات الدولة الأعلام حداداً على وفاة رئيس الدولة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "رحمه الله".

وكانت زارة شؤون الرئاسة أعلنت ظهر اليوم، الحداد الرسمي وتنكيس الاعلام على المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "رحمه الله" مدة 40 يوماً اعتباراً من اليوم وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتبارا من اليوم.

تنكيس الأعلام في إمارات الدولة حداداً على وفاة صاحب السمو رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان pic.twitter.com/dSnzBA5vhb — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) May 13, 2022

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