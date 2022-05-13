حمدان بن محمد: ليس سهلاً أن تنعى قائداً بحجم وطن
قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر": إنا لله وإنا إليه راجعون… ليس سهلاً أن تنعى قائداً بحجم وطن ورجلا قضى حياته في رفعة شعبه وعز دولته … قائداً فذاً سار على خطى زايد الخير … رحم الله قائدنا ووالدنا الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.
إنا لله وإنا إليه راجعون…— Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) May 13, 2022
ليس سهلاً أن تنعى قائداً بحجم وطن ورجلا قضى حياته في رفعة شعبه وعز دولته … قائداً فذاً سار على خطى زايد الخير … رحم الله قائدنا ووالدنا الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. pic.twitter.com/gkUEtqNz81
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