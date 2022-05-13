مكتوم بن محمد: نسأل الله أن يرفع مقامه ويعلي درجته ويرزقه فسيح جناته

المصدر: موقع الإمارات اليوم

قال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية عبر حساب سموه الرسمي بمقوع التواصل الإجتماعي "تويتر"،: بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ننعى قائد المسيرة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان لشعب الإمارات وللعالم أجمع .. عظم الله أجرنا وأجركم في هذا المصاب .. ونسأل الله أن يرفع مقامه .. ويعلي درجته .. ويرزقه فسيح جناته .. ويلهمنا جميعاً الصبر والسلوان .. آمين

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ننعى قائد المسيرة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان لشعب الإمارات وللعالم أجمع .. عظم الله أجرنا وأجركم في هذا المصاب .. ونسأل الله أن يرفع مقامه .. ويعلي درجته .. ويرزقه فسيح جناته .. ويلهمنا جميعاً الصبر والسلوان .. آمين pic.twitter.com/NXDKkT7eV5 — Maktoum Bin Mohammed (@MaktoumMohammed) May 13, 2022

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