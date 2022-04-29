الهلال الأحمر الفلسطيني: 12 جريحا بصدامات في باحات المسجد الأقصى

المصدر: وكالات

أدت صدامات بين متظاهرين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية إلى جرح 12 شخصًا، صباح اليوم، في باحة المسجد الأقصى الذي يشهد توترات منذ أسابيع، وفق ما أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بوقوع "12 إصابة خلال مواجهات" مع القوات الإسرائيلية "في المسجد الأقصى"، مشيرا إلى نقل المصابين إلى مستشفى محلي.

في المقابل، قالت الشرطة الإسرائيلية إن القوات دخلت المجمع بعد قيام "مثيري الشغب" بإلقاء الحجارة والألعاب النارية، بما في ذلك باتجاه الحائط الغربي، الموقع اليهودي المقدس أسفل الأقصى.

وذكر شهود عيان أن الاشتباكات خفت حدتها بعد صلاة الفجر. لكن التوترات لا تزال عالية في الموقع الواقع في قلب مدينة القدس القديمة.

ويشار إلى أنه على مدى الأسبوعين الماضيين، أصيب أكثر من 250 فلسطينيًا في اشتباكات في المسجد الأقصى.

وتأتي الاضطرابات الجديدة في الوقت الذي يحيي فيه المسلمون الجمعة الأخيرة في شهر رمضان، والذي من المقرر أن ينتهي أوائل الأسبوع المقبل.

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