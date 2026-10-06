نوبل الفيزياء للبلجيكي فرانسيس هالزن عن أبحاثه حول الجسيمات دون الذرية

أعلنت لجنة جائزة نوبل، اليوم الثلاثاء، فوز الفيزيائي البلجيكي فرانسيس هالزن بجائزة نوبل في الفيزياء تقديراً لأعماله المتعلقة بالجسيمات دون الذرية في القطب الجنوبي، والتي تساهم على وجه الخصوص في فهم أفضل لجذور الكون.

وقالت الأمينة العامة للأكاديمية الملكية السويدية للعلوم إيلين مونس خلال مؤتمر صحافي: "جائزة هذا العام تتعلق برسل غامضين قادمين من الفضاء".

وأشارت الأكاديمية إلى أن "رؤية هالزن وقيادته العلمية" كانتا ركيزة أساسية للمرصد القطبي الذي وصفته بأنه "مكعب من الجليد بحجم كيلومتر مكعب ومزود بأجهزة استشعار للضوء".

وذكرت لجنة نوبل أن تكريم هالزن جاء "لمساهماته الحاسمة في مرصد "آيس كيوب" للنيوترينو واكتشاف نيوترينوات عالية الطاقة ذات أصل فيزيائي فلكي".

وباستخدام هذا المرصد، يمكن للباحثين رصد النيوترينوات، وهي جسيمات دون ذرية نادرة، "الناتجة عن عمليات هائلة الطاقة في الكون البعيد".

ووُلد هالزن البالغ من العمر 82 عاماً في مدينة تينين ببلجيكا، وهو أستاذ في جامعة ويسكونسن-ماديسون في الولايات المتحدة ويحمل الجنسية الأميركية.

وقال خلال المؤتمر الصحافي عبر الهاتف بعيد الإعلان عن الجائزة: "لقد كانت مفاجأة كبيرة، ومن الواضح أنني لم أكن أتوقعها".

وأضاف: "لكنني شعرت بسعادة غامرة لسماع نبأ الفوز بهذه الجائزة".

وهالزن هو أول فائز بجائزة نوبل في الفيزياء منذ عام 1992 ينال الجائزة منفرداً.

وتتألف جائزة نوبل من شهادة وميدالية ذهبية ومبلغ مالي قدره 12 مليون كرونة (1.2 مليون دولار)، يتم تقاسمه في حال وجود أكثر من فائز في التخصص الواحد.

وسيتسلم الفائزون جوائزهم في حفل رسمي يقام في 10 كانون الأول، في الذكرى السنوية لوفاة العالم ألفريد نوبل عام 1896، والذي أسس هذه الجوائز بموجب وصيته.