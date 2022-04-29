«جسم مشبوه» يثير الرعب في مطار بن غوريون بإسرائيل «فيديو»

المصدر:
  • موقع الامارات اليوم
التاريخ:

شهد مطار بن غوريون الإسرائيلي، اليوم، حالة من الهلع والذعر، بسبب «جسم مشبوه».

ونشرت هيئة البث الإسرائيلي «كان» مقطع فيديو يوثق «حالة ذعر في مطار بن غوريون خوفا من جسم مشبوه»، لافتة إلى أنه «بعد عمليات التفتيش، أعلن عن العودة إلى الروتين».

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