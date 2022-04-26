لافروف يحذر من «خطر فعلي» لحرب عالمية ثالثة: الحسنة لها حدود

المصدر: وكالات

حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، من «خطر فعلي» لاندلاع حرب عالمية ثالثة.

وأكد لافروف أن موسكو ستواصل محادثات السلام مع كييف التي اتهمها بـ«التظاهر بالتفاوض».

ونقلت وكالات أنباء روسية عن لافروف قوله إن «النوايا الحسنة لها حدود. إن لم تكن متبادلة، فإن ذلك لا يساعد في عملية التفاوض».

وأضاف وزير الخارجية الروسي: «لكننا نواصل إجراء مفاوضات مع الفريق المفوض من (الرئيس الأوكراني فولوديمير) زيلينسكي وستستمر هذه الاتصالات».

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