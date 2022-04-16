محمد بن سلمان يؤكد لبوتين مساندة السعودية لتحقيق حل سياسي للأزمة في أوكرانيا

المصدر: جدة - وام

أكد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية - خلال اتصال هاتفي تلقاه اليوم من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - مساندة المملكة للجهود التي تؤدي إلى حل سياسي للأزمة في أوكرانيا ويحقق الأمن والاستقرار.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أنه جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات بما يحقق مصالح البلدين والشعبين.

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