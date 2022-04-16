محمد بن سلمان يؤكد لبوتين مساندة السعودية لتحقيق حل سياسي للأزمة في أوكرانيا

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

المصدر:
  • جدة - وام
التاريخ:

أكد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية - خلال اتصال هاتفي تلقاه اليوم من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - مساندة المملكة للجهود التي تؤدي إلى حل سياسي للأزمة في أوكرانيا ويحقق الأمن والاستقرار.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أنه جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات بما يحقق مصالح البلدين والشعبين.

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