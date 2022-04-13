الكرملين يرفض تصريحات بايدن عن الإبادة الجماعية

المصدر: موسكو - رويترز

قال الكرملين اليوم الأربعاء إنه يختلف بشكل قاطع مع وصف الرئيس الأميركي جو بايدن لأفعال روسيا في أوكرانيا بأنها "إبادة جماعية".

وأمس الثلاثاء قال بايدن إن سلوك روسيا في أوكرانيا يصل لحد الإبادة الجماعية من وجهة نظره، مستخدما تلك الكلمة لأول مرة.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في مؤتمر عبر الهاتف مع الصحافيين: "نعتبر هذا النوع من المساعي لتشويه الوضع غير مقبول".

وأضاف: "هذا شيء يصعب تقبله من رئيس للولايات المتحدة، الدولة التي ارتكبت جرائم معروفة في الآونة الأخيرة"، بحسب قوله.

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