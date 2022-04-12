موسكو تسلم الأمم المتحدة الأدلة.. كييف تحضر لـ "فبركات" ستتهم روسيا بها

المصدر: وكالات

أعلنت موسكو عن تسليم الأمم المتحدة بيانات حول فبركات تعمل كييف على إعدادها، وأن وسائل إعلام غربية قد أوفدت مراسليها مسبقا إلى أوكرانيا "لتغطية" هذه التلفيقات.

وقال النائب الأول لمندوب روسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "في الأيام الأخيرة قدمنا ​​معلومات إلى الأمم المتحدة بشأن الاستفزازات المقبلة" التي تعدها كييف.

وأضاف أن إحدى هذه الاستفزازات هو الادعاء باكتشاف مقابر جماعية في قرية راكوفكا بالقرب من كييف.

وأشار إلى أن مراسلي وسائل الإعلام الغربية وصلوا إلى مدينة كريمينايا لتصوير استفزاز أعدته القوات الأوكرانية يتمثل بقصف مزعوم للجيش الروسي "لسيارات إسعاف كانت تنقل مرضى".

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