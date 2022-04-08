بريطانيا تفرض عقوبات على ابنتي بوتين وابنة لافروف

المصدر: لندن - أ ف ب

فرضت بريطانيا الجمعة عقوبات على ابنتي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وابنة وزير الخارجية سيرغي لافروف على خلفية غزو أوكرانيا مؤكدة أنها تريد الاقتصاص "من نمط الحياة الباذخ للأوساط المقربة من الكرملين".

وجاء في بيان للخارجية البريطانية أنه بموجب القرار، تمنع كاتيرينا تيخونوفا وماريا فورونتسوفا ابنتا بوتين من زوجته السابقة لودميلا، فضلا عن إيكاتيرينا فينوكوروفا ابنة لافروف، من دخول الأراضي البريطانية مع تجميد أصولهن المحتملة فيها.

أتت العقوبات الجديدة اثر خطوات مماثلة للولايات المتحدة استهدفت النساء الثلاث.

وقالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس إنه "في إطار مجموعة السبع، نعمل مع الشركاء لوقف استخدام الطاقة الروسية ولتسديد ضربة إضافية لقدرة بوتين على تمويل غزوه غير القانوني وغير المبرر لأوكرانيا".

أضافت "معا، نشدد الخناق على آلة الحرب الروسية ونقطع مصادر أموال بوتين".

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