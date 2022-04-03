البرلمان الباكستاني يرفض مذكرة حجب الثقة عن رئيس الوزراء

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

رفض البرلمان الباكستاني، اليوم، مذكرة حجب الثقة عن رئيس الوزراء عمران خان، وألغى جلسة التصويت على سحب الثقة منه. وأفاد نائب رئيس البرلمان بأن "سحب الثقة من رئيس الوزراء عمران خان غير دستوري"، فيما طلب عمران خان من الرئيس الباكستاني حل البرلمان.

وقبلها، خرج العشرات إلى شوراع مدينة كراتشي ثاني أكبر المدن الباكستانية، تلبيةً لدعوة رئيس الوزراء عمران خان، وذلك استباقاً لجلسة بالبرلمان الباكستاني، والتي عقدت اليوم، للتصويت على مقترح بإسقاط حكومة رئيس الوزراء.

وقدمت المعارضة الموحدة اقتراحاً بحجب الثقة عن خان في جلسة برلمانية، وإذا ظلت المعارضة موحدة فمن المتوقع ألا يحصل خان على الأصوات اللازمة لنجاته من اقتراع حجب الثقة، والتي تبلغ 172 صوتا.

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