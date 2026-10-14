الإدارة الأميركية تستأنف حكماً قضائياً يجيز لوسائل إعلام دخول البيت الأبيض رغم إرادة ترامب

أبلغت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، قاضياً فدرالياً أنها استأنفت قراره الذي يجيز لمؤسسات إعلامية دخول البيت الأبيض رغم اعتبارها غير مرغوب بها.

وكان القاضي تيموثي كيلي مدّد الثلاثاء إلى أجل غير مسمى قراراً يقضي بالسماح لصحافيي شبكتي "سي أن أن" و"أمس أس ناو" وموقع "بوليتيكو" دخول البيت الأبيض، رغم أن إدارة ترامب لا ترغب بحضورها، وذلك إلى حين البت في أساس الدعوى.

وكان القضاء أجاز لصحافيي هذه المؤسسات دخول البيت الأبيض في الرابع والعشرين من سبتمبر، بعد ستة أيام من إلغاء ترامب اعتماداتهم الصحافية متهما إياهم بنشر أخبار كاذبة.

ورغم إلغاء القضاء إجراء ترامب، ما زال صحافيو هذه المؤسسات ممنوعين من حضور بعض المناسبات في البيت الأبيض أو مرافقة الرئيس في بعض تنقلاته ولاسيما على متن الطائرة الرئاسية.

وكثيراً ما هاجم ترامب وسائل الإعلام التي لا تدعم حملاته الانتخابية وتنتقد سياسات إدارته، واضعا إياها في خانة "أعداء الشعب".