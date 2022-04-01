روسيا ستدفع ديونها في مجال النقل للدول غير الصديقة بالروبل

المصدر: وكالات

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوماً بشأن «إجراء مؤقت للوفاء بالالتزامات المالية في مجال النقل أمام بعض الدائنين الأجانب»، ونُشر المرسوم على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية على الإنترنت.

ووفقًا للمرسوم، ستتمكن الشركات الروسية من دفع تكاليف استئجار وشراء الطائرات من الشركات الأجنبية من الدول غير الصديقة بالروبل عبر حسابات مفتوحة في البنوك الروسية.

ذكرت البوابة أن «مرسوم الرئيس الروسي هو إجراء مؤقت للوفاء بالالتزامات المالية في مجال النقل أمام بعض الدائنين الأجانب ".

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