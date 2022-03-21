قائد سابق للجيش البريطاني: لا يمكن استبعاد نشوب حرب عالمية ثالثة

المصدر: لندن - د ب أ

أعلن قائد سابق للجيش البريطاني أنه لا يستطيع استبعاد أن يُشعل الصراع في أوكرانيا حرباً عالمية ثالثة.

وقال الجنرال مايك جاكسون، رئيس هيئة الأركان العامة وقائد الجيش البريطاني سابقاً، إن "الغزو الروسي لأوكرانيا وضع العالم في منطقة مجهولة"، بحسب وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا".

وأشار مايك، الذي قاد الجيش خلال حرب العراق عام 2003، إلى أن تصرفات موسكو تعني أن خطر نشر الأسلحة النووية قد ازداد.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن بعد بدء هجوم قواته على أوكرانيا وضع قوات الردع الاستراتيجي الروسية وهي قوة تشمل عنصراً نووياً، في حال التأهب متهماً الغرب باتخاذ مواقف "عدوانية" تجاه بلاده، فيما أعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ عن قلقه البالغ إزاء قرار بوتين.

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