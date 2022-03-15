إعلان حظر التجوال في العاصمة الأوكرانية

المصدر: برلين - د ب أ

أعلن عمدة كييف فيتالي كليتشكو فرض حظر تجوال في العاصمة الأوكرانية، بداية من الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء (1800 بتوقيت غرينتش) وحتى الخامسة من صباح بعد غد الخميس.

ويأتي الإعلان بعدما قصفت قوات روسية عددا من المناطق السكنية في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وكتب كليتشكو، على موقع تليغرام، أنه لن يُسمح لمعظم السكان بمغادرة منازلهم إلا للبحث عن ملاجئ.

وأضاف: "أدعو جميع سكان كييف إلى الاستعداد لحقيقة أنهم سيضطرون إلى البقاء لمدة يومين في المنازل، أو في ملجأ في حال حدوث إنذار".

وأعلن مسؤولون صباح اليوم أن أربعة مبان سكنية تعرضت للقصف في أحياء مختلفة في كييف، ما أسفر عن مقتل شخصين على الأقل.

يأتي هذا بينما تحاول القوات الروسية تطويق العاصمة الأوكرانية من عدة جهات.

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