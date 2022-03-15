"سيلفي المستشفى".. الرئيس الأوكراني يلتقط صورة مع أحد مصابي الحرب

المصدر: ترجمات - الإمارات اليوم

نشرت وسائل إعلام أجنبية صورة سيلفي التقطها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع مصاب يرقد على سرير خلال زيارته لمستشفى عسكري بعد قتال في منطقة كييف للتصدي للعمليات العسكرية التي تشنها روسيا على أوكرانيا.

وبحسب المكتب الإعلامي للرئاسة الأوكرانية قام زيلينسكي بزيارة إلى المستشفى لمنح العسكريين ميداليات للشجاعة ولتكريم العاملين بالمستشفى على العمل النموذجي في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها بلاده، وذلك بحسب ما ذكرته النسخة الإنجليزية لوكالة الأنباء الفرنسية.

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