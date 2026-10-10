النجم بن آفليك: حُظرت مرتين على أنستغرام لأنني لم أستطع إثبات هويتي

كشف النجم بن أفليك أنه واجه صعوبة نوعاً ما في إثبات هويته الحقيقية عند استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي مقابلة جديدة مع مجلة "فارايتي"، صرح الممثل وصانع الأفلام بأنه سيكون "مؤثراً فاشلاً" فيما لو انصب اهتمامه على وسائل التواصل، مشيراً إلى أنه تعرض للحظر على منصة "إنستغرام" مرتين. وقال: "لقد حُظرتُ من إنستغرام مرتين بتهمة انتحال شخصية نفسي؛ كان لدي ستة متابعين فقط: أطفالي وبعض أصدقائهم. كان حسابي مجرد ذريعة لأتمكن من الاطلاع على حسابات أطفالي على وسائل التواصل الاجتماعي".

ورغم اعترافه بأن مسؤولي اختيار الممثلين في الوقت الراهن يعتبرون وجود أعداد متابعين عالي للنجم "مقياساً مهماً"، إلا أنه أضاف أنه لا يرى فائدة كبيرة في أن يكون للممثلين حضور نشط على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف قائلاً: "لقد عشت تجارب الحياة وتوفرت لي حياة كاملة بعيداً عن الأضواء، وأدرك تماماً قيمة ذلك. أرى أن (الفنان) دانيال داي لويس و(النجمة)ميريل ستريب و(الممثلة) فيولا ديفيس و(النجم) دنزل واشنطن ممثلون عبقريون، لكن معرفة ما تناولوه في الغداء لا تزيد من تقديري لأفلامهم".

وأشار إلى أنه يدرك أن كلامه هذا قد يجعله يبدو وكأنه "شخص عجوز ومنفصل عن الواقع"، لكنه لا يزال يؤمن بأن على الممثلين "الحفاظ على نوع من الغموض أو الوهم" (حول حياتهم الخاصة).

وفي جانب آخر من المقابلة، تطرق أفليك إلى الصور التي انتشرت له على نطاق واسع وهو يبدو منهكاً أو ضائق الصدر في الأماكن العامة، وتحديداً تلك الصورة الشهيرة التي يظهر فيها وهو يدخن سيجارة ويبدو وكأنه بلغ أقصى درجات الإرهاق والضيق. وعلق على ذلك قائلاً: "لقد تحولتُ إلى 'ميم' (صورة ساخرة متداولة) يمثل 'الرجل المنهك والمثقل بالهموم'، كما تصفه ابنتي".

وتابع متسائلاً: "هل لدى أي شخص أدنى فكرة عما كان عليّ التعامل معه قبل الساعة الحادية عشرة من صباح ذلك اليوم؟ جميعنا نمر بلحظات كهذه، وعلينا أن نكون مستعدين للتخلي عن حذرنا وتقبل الأمر".