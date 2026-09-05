1835 حالة وفاة مرتبطة بالحرارة العالية في كاتالونيا و5700 احتاجوا رعاية طبية

سجلت كاتالونيا 1835 حالة وفاة مرتبطة بالحرارة بين شهري يونيو وأغسطس من هذا العام، وفقًا لبيانات نظام رصد الوفيات اليومي (MoMo) التابع لمعهد كارلوس الثالث الصحي، ويُعد هذا رقمًا قياسيًا منذ أن بدأ المركز بجمع البيانات في عام 2015، وهو ثلاثة أضعاف الرقم القياسي السابق البالغ 669 حالة وفاة في العام الماضي.

وذكر موقع "دياريو" أنه خلال الأشهر الأربعة الماضية، تلقى 5771 شخصًا العلاج في مراكز الرعاية الصحية الأولية لأمراض مرتبطة بالحرارة بين شهري مايو ونهاية أغسطس. بالإضافة إلى ذلك، توجه أكثر من ألفي شخص إلى قسم الطوارئ، ودخل 136 منهم المستشفى.

وسجلت برشلونة 59 ليلة شديدة الحرارة تجاوزت فيها درجة الحرارة 25 درجة مئوية بين شهري يونيو وأغسطس، وهو رقم قياسي بمعايير الإقليم الإسباني. وشهد شهر أغسطس أيضًا أرقامًا قياسية من الليالي الحارة والدافئة، وشكّل غالبية هذه الوفيات المرتبطة بالحرارة.

ووقعت نسبة كبيرة من الوفيات في الأسبوع الثالث من أغسطس. ولم يشهد هذا الشهر مثل هذه الوفيات منذ عام 2018. كما سجل شهر يونيو أرقامًا قياسية، حيث بلغ عدد الوفيات 127 حالة، وتزامن معظمها مع أول موجة حر. وكان شهر يوليو أيضًا الأسوأ على الإطلاق، حيث بلغ عدد الوفيات 544 حالة.

وفي جميع أنحاء إسبانيا، بلغت الوفيات الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة مستويات قياسية أيضًا، حيث سُجلت 5113 حالة. وكان أعلى رقم مسجل حتى الآن في عام 2022، حيث بلغ عدد الوفيات 4653 حالة.