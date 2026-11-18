توفي شاب يبلغ من العمر 19 عامًا في باكستان إثر هجوم نمر أُطلق سراحه من قفصه لتصوير مقطع فيديو على تطبيق تيك توك. وقع الحادث يوم الأربعاء الماضي في مزرعة كان أحد صناع المحتوى قد ذهب إليها لتصوير لقطات مع النمر.

ووفقًا لشرطة لاهور، أُطلق سراح النمر من قفصه وهاجم أحد عمال المزرعة، مما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة. نُقل الشاب إلى المستشفى، حيث فارق الحياة لاحقًا متأثرًا بجراحه.وأسفر التحقيق حتى الآن عن اعتقال ثلاثة أشخاص، من بينهم صاحب المزرعة وصانع المحتوى، المعروف باسم نعمان حسن.

ومن بين الجوانب التي تحقق فيها السلطات محاولة إخفاء ملابسات وفاة العامل. وأشارت شرطة لاهور وفقا لمحطة "أنتينا تريس" إلى أنه بعد الهجوم، جرت محاولة لنسب الإصابات إلى حيوان آخر. وعلى وجه التحديد، أوضح الضباط أنهم "حاولوا إخفاء حقيقة ما حدث، فقاموا بتصويره على أنه هجوم كلب".

مع ذلك، خلص التحقيق إلى أن الشاب تعرض لهجوم من نمر أُطلق سراحه حديثًا لتصوير فيديو على تطبيق تيك توك.

وألقت السلطات الباكستانية القبض على مالك العقار، نعمان حسن، وشخص ثالث للاشتباه بتورطهما في الحادث. وسُلّم النمر إلى هيئة حماية الحياة البرية الباكستانية، التي تولت رعايته بعد الهجوم.