رجل يحضر 3 أفلام سينما يومياً لتحطيم رقم قياسي سابق

حطم رجل يبلغ من العمر 60 عاماً من ولاية بنسلفانيا الأمريكية رقماً قياسياً في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، وذلك بحضوره 1207 عروض سينمائية في عام واحد، أي بمعدل 3.3 فيلم يومياً.

وذكر غلينوود هوسكين جونيور لمسؤولي موسوعة "غينيس" أنه كان يتصفح الإنترنت عندما اطلع على أرقام قياسية تتعلق بعدد مرات مشاهدة الفيلم نفسه في دور السينما، وكذلك إجمالي عدد الأفلام التي يمكن مشاهدتها في دور العرض خلال عام واحد.

ونظراً لأن الرقم القياسي الأول -الذي بلغ 292 عرضاً- بدا صعب المنال في ظل قصر الفترة التي تبقى فيها الأفلام في دور العرض خلال عصر منصات البث الرقمي، فقد قرر هوسكين السعي لتحطيم الرقم القياسي الثاني.

وقال هوسكين لوكالة "يو بي آي" "لقد استمتعت حقاً بقضاء الوقت خارج المنزل، فأنا أحب التحديات ووضع أهداف لتحقيقها. كما أنني شخص منظم بطبعي، مما جعل الجهد الذي بذلته في هذا الأمر ممتعاً بالنسبة لي".

وبدأ هوسكين محاولته في أبريل 2024، ونجح في حضور 1207 أفلام بحلول أبريل 2025. وأوضح أنه كان يبدأ يومه بالاطلاع على قائمة العروض المتاحة، ثم يخطط لكيفية مشاهدة أكبر عدد ممكن من الأفلام، بدءاً من الصباح الباكر وحتى منتصف الليل.

وأضاف: "خططت لكل ما سأحتاجه مسبقاً، وقررت البدء في فصل الربيع لأتمكن من تجاوز الرقم القياسي السابق -البالغ 777 فيلماً- قبل حلول فصل الشتاء؛ فأنا أكره القيادة في الشتاء، لذا كان أي إنجاز يتحقق بعد ذلك بمثابة إضافة مميزة".

وبهذا، تفوق هوسكين بسهولة على الرقم القياسي السابق، البالغ 777 فيلماً، والذي كان مسجلاً باسم زكريا سوب. وقال هوسكين: "فوجئت ببعض الأفلام التي نالت إعجابي، مثل فيلم 'ذا وايلد روبوت' (The Wild Robot)، الذي كان أفضل بكثير مما توقعت. كما استمتعت بفيلم 'ديدبول آند وولفرين' (Deadpool & Wolverine). في الحقيقة، لا يمكنني القول إنني شاهدت أي أفلام سيئة للغاية أو أفلاماً لم تعجبني!".

ولم يذكر هوسكين العمل الذي يمارسه والذي أتاح له القيام بهذه المهمة الطموحة.