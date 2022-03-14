أوكرانيا: القوات الروسية تقصف مصنع أنتونوف للطائرات في كييف

المصدر: برلين - د ب أ

قصفت القوات الروسية مصنع أنتونوف الأوكراني لصناعة الطائرات في العاصمة الأوكرانية كييف، وفقا لما أعلنته إدارة المدينة.

وقالت إدارة المدينة عبر تليجرام إن أعمال الإنقاذ جارية في الموقع، لكن لم يتضح على الفور ما إذا كانت هناك أي إصابات.

ونشرت بوابة سترانا دوت نيوز الإخبارية صورا ومقاطع فيديو تظهر سحابة ضخمة من الدخان، لكن لم تتوفر تفاصيل أخرى.

وتصنع الشركة طائرات الشحن والركاب. ويقع المصنع في الشمال الغربي من كييف.

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