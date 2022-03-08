الرئيس الأوكراني: بوتين يعيش في فقاعة معلومات بدون أكسجين !

المصدر: برلين - د ب أ

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مجدداً الرئيس الروسي فلادمير بوتين للتفاوض بصورة مباشرة، وقال: "ما يجب عمله هو أن يبدأ الرئيس بوتين بالتحدث والحوار بدلاً من العيش في فقاعة معلومات بدون أكسجين".

وأعرب الرئيس الأوكراني عن استعداده لإجراء مباحثات بشأن وضع المناطق المنفصلة في شرق أوكرانيا وشبه جزيرة القرم التي قامت روسيا بضمها.

وأوضح زيلينسكي لشبكة إيه بي سي الأميركية أنه لن يرضخ لمطالب موسكو بالاعتراف باستقلال الجمهورتين الشعبيتين المعلنتين ذاتياً، بالإضافة لحكم روسيا للقرم.

وأضاف: "نحن على استعداد للحوار، ولكننا لسنا مستعدين للاستسلام، يمكننا أن نتناقش ونتوصل لحل وسط بشأن هذه المناطق".

وأوضح أنه من المهم الاهتمام بحال المواطنين هناك الذين يريدون أن يكونوا جزءا من أوكرانيا.

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