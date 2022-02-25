جونسون وحلفاؤه في أوروبا الشمالية مع فرض عقوبات إضافية على أوساط بوتين

المصدر: لندن - أ ف ب

اتفق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وحلفاؤه في دول أوروبا الشمالية على ضرورة فرض "عقوبات إضافية" على موسكو بعد غزوها أوكرانيا، تستهدف خصوصا "الأوساط المقربة" من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على ما ذكرت رئاسة الحكومة البريطانية.

وقالت ناطقة باسم دوانينغ ستريت إنه خلال اتصال بين جونسون وحلفائه في قوة Joint Expeditionary Force التي تضم عشر دول من بينها دول البلطيق، "اتفق القادة على ضرورة فرض عقوبات إضافية تركز خصوصا على الأوساط المقربة من بوتين".

وشدد جونسون على "وجوب تقديم مزيد من الدعم لأوكرانيا في شكل عاجل"، مضيفا أن "الأفعال الضارة للرئيس بوتين لا يمكن اعتبارها طبيعية أبدا ولا القبول بعدوانه على أوكرانيا كأمر واقع".

تأسست القوة المذكورة العام 2012 وتضم دولا أعضاء في حلف شمال الأطلسي (الدنمارك وأستونيا وأيسلندا ولاتفيا وهولندا والنروج وبريطانيا) ودولتين ليستا عضوين هما فنلندا والسويد. وتركز اهتمامها على الأمن في منطقة القطب الشمالي وشمال المحيط الأطلسي وبحر البلطيق.

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