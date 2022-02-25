سفارة الكويت في بغداد تحتج على رجل دين عراقي طالب بضم الكويت !

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أصدرت السفارة الكويتية في بغداد، اليوم الجمعة، بيانا احتجت فيه على تغريدة للسياسي ورجل الدين إياد جمال الدين الذي اعتبر الكويت "قضاء عراقيا".

وذكر بيان للسفارة "نعبر عن استنكارنا ورفضنا القاطع للتغريدات المسيئة التي صدرت عن رجل الدين العراقي المدعو إياد جمال الدين، والتي أساء فيها عبر موقعه على وسائل التواصل الاجتماعي إلى دولة الكويت ورموزها وقيادتها وشعبها وحملت عبارات مرفوضة ومستهجنة ومردود عليها".

وأضاف: "في الوقت الذي تعبر فيه السفارة عن استيائها البالغ لمثل هذه التصرفات التي تهدف للنيل من العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين، فإنها تدعو السلطات العراقية المعنية إلى لجم هذه الأصوات النشاز باتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها"، حسب "روسيا اليوم".

وكتب رجل الدين إياد جمال الدين في تدوينته "أنا اقترح على محافظ البصرة (بعدما نسترجع كويت) الى محافظة البصرة أَنْ يُعَيِّن الدكتورة الشاعرة سعاد الصباح ك(قائم مقام) قضاء كويت".

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