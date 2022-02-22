بريطانيا تفرض عقوبات على خمسة مصارف روسية

المصدر:
  • لندن - أ ف ب
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أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الثلاثاء أن بلاده ستفرض عقوبات على خمسة مصارف روسية وثلاثة "أفراد أثرياء" ردا على اعتراف موسكو بالمنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا.

وقال جونسون للبرلمان: "ستبدأ المملكة المتحدة وحلفاؤنا فرض عقوبات على روسيا قمنا بإعدادها بالفعل باستخدام صلاحيات جديدة وغير مسبوقة منحها هذا المجلس لمعاقبة أفراد روس وكيانات تحمل أهمية استراتيجية بالنسبة للكرملين".

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